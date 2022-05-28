Şampiyonlar Ligi finalinde Fatih Terim sürprizi!
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süredir dinlenmeye ayrılan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 28 Mayıs 2022 20:01
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Liverpool ile Real Madrid bugün kozlarını paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak dev final öncesi Fatih Terim sürprizi yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'te oynanacak Liverpool - Real Madrid finalinde Fatih Terim yorumcu koltuğunda olacak.
Son olarak Galatasaray 'da teknik direktörlük görevini yapan ve görevden ayrıldıktan sonra sessizliği bürünen tecrübeli teknik direktör tüm dünyanın merakla beklediği dev mücadeleyi değerlendirecek.
TSİ 22.00'de TV8'in yayınlayacağı Liverpool- Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde Fatih Terim yorumculuk yapacak. Mücadeleyi ise spiker Gökhan Abdik anlatacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız