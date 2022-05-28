Şenol Güneş'in acı günü
A Milli Takım ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 20:39
Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız