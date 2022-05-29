E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek artarken, sektör 381,5 milyar liralık hacme ulaştı. Ticaret Bakanlığı, sektörün hızlı büyümesini kontrol altına alabilmek ve rekabeti koruyabilmek için yeni bir e-Ticaret Kanunu üzerinde çalışılıyor.

Bitme aşamasına gelen yeni düzenlemeyle; e-Ticaret'in dengeli şekilde büyümesi için pazar yerlerine bazı kriterler getiriliyor, faaliyet alanları belirleniyor ve sektörün orantılı şekilde büyümesi hedefleniyor. Bazı ürün gruplarının da satışına yasak getirilerek küçük esnafın korunması amaçlanıyor. Ayrıca, hileli ve sahte ürün satanlara ağır cezalar getiriliyor.

e-Ticaret pazar yerlerinin, elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Bazı satıcılar haksız şekilde sıralamada ön plana çıkarılamayacak ve ayırım gözetilmeyecek. Bütün bu düzenlemelere uymayan kurumlar için ağır para cezaları verilecek.

Düzenleme ile sektördeki yabancı tekeli de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi uygulamalar devreye alınacak. Böylece şu anda sektördeki beş büyük markanın, tamamı ya da büyük orandaki hissesinin Çin, ABD ve Güney Koreli olmasının sektörde yol açtığı yabancılaşma ve rekabetsizleşme sona erecek.

C. Fırat Aydoğmuş