Otomobille İETT otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 07:25
Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.
Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız