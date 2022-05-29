AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'

AK Parti yönetimi, 4 milyona yakın yurt dışı seçmenin bulunduğu ülkelerde milletvekillerine görev verdi. AK Parti yönetiminin, özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde yoğun olarak yaşayan gurbetçiler için başlatılan çalışmanın en önemli hedefi 2023 seçimlerinde sandığa gitme oranını artırmak. 4 milyona yakına seçmenin bulunduğu yurt dışında 2018 seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 50 civarında olmuştu. AK Parti yönetiminin belirlediği takvime göre milletvekilleri, özellikle hafta sonları 3'er günlük programlarla gurbetçilerle bir araya gelerek, problemlerini ve taleplerini dinliyor, seçimler için destek istiyor.

"KATILIMI ARTIRMAK İSTİYORUZ"



AK Parti kurmayları, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin en kritik seçimi olacağını, bu nedenle tek bir oyun bile dışarıda kalmasını istemediklerini söyledi. Parti kaynakları "Türkiye'de seçime katılım oranı yüzde 90'lara yükseldi, ama yurt dışında yüzde 50'ler civarında. Aslında bizim yurt dışındaki seçmenlerin sandığa gitme oranı birçok ülkedeki seçime katılma oranından yüksek. Önceki seçimlerde bu oran daha düşüktü. 2018 seçimlerinde bu oran bugüne kadarki en fazla katılım oranı oldu. Bizim yurt dışı katılım oranımız, birçok ülkenin kendi seçimlerindeki katılımdan da yüksek. Bu oranı daha da artırmak ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı sandığa daha fazla yöneltmek için uğraşıyoruz" dedi.

Salgın nedeniyle 2 yıldır yurt dışında gurbetçilere yönelik çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını belirten parti kurmayları "Uzun bir ara oldu. Hem onların problemlerini dinlenmek hem de seçimler için hazırlık yapmak amacıyla her milletvekili kendi hemşehrilerinin bulunduğu yerlerde görevlendirildi. Örneğin Yozgatlıların yoğun olarak bulunduğu mahalle veya kentlere Yozgat kökenli milletvekilleri, Sivaslıların bulunduğu yerlere ise Sivas kökenliler gönderiliyor" diye konuştu. AK Parti'nin yurtdışı gurbetçilere yönelik çalışmaları yaz boyunca devam edecek" diye konuştu.

2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmenlerin yaklaşık bir buçuk milyonu sandığa gitmişti. Milletvekili seçimlerinde AK Parti yurtdışı oylarının yaklaşık yüzde 53'ünü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan; yüzde 60 civarında oy almıştı.

ENGELLİ SEÇMEN ÇALIŞMASI



AK Parti bir yandan da engelli seçmenlerin sandığa gitme oranını artırmak için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda görme engellilerinin tek başına oy kullanabilmelerinin önü açılarak ilk adım atılmıştı. Seçimlerde, görme engelliler için seçim sandıklarında Braille alfabesine uygun bir şablon da oluşturulacak. Türkiye'de engelli seçmenlerin seçime katılma oranının yüzde 70 civarında olduğu belirtiliyor.

YÜCELKAYAOĞLU