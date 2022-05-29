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LGS için son hafta

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava sayılı günler kaldı. 1 milyon 236 bin 8'inci sınıf öğrencisi 5 Haziran'da sınava girecek. 2 oturumda yapılacak sınavda öğrencilere 90 soru yöneltilecek.

Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Mayıs 2022 09:36
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LGS için son hafta

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilere birinci oturumda; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Öğrenciler ikinci oturumda ise matematik ve fen sorularını cevaplayacak. Öğrencilerin 40 soruyu çözmeleri için 80 dakikaları olacak.

LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlar açıklandıktan sonra tercih yerleştirme kılavuzunu ve sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanını yayımlayacak.

Ssınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için sınav giriş bilgilerinin erişime açıldığı duyuruldu.

Adaylar, LGS sınavına eğitim gördükleri okullarda girecek. Öğrenciler sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın resmi sitesinden ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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