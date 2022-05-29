Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?

Bu hafta Meclis'te yoğun bir yasama mesaisi yürütülecek. Genel Kurul'da ihracata ilişkin teklifin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle serbest bölgelerde ihracata yönelik yatırım ve üretim teşvik edilecek. Hazineye ait serbest bölgelerde üstyapıların kullanılmasına kolaylık sağlanacak.

Adli yardım büroları artırılıyor

Avukatlık meslek kanunu teklifi de Genel Kurul gündemine gelecek. Değişiklikle büyük illerde birden fazla büro kurulabilecek.

Birin üzerinde baronun bulunduğu şehirlerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu açılabilecek.

Dezenformasyonla mücadele teklifi

Komisyonlarda da yasama faaliyetleri hız kesmeyecek.

AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyonla mücadele teklifi bunlardan biri olacak.

Teklif ile sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. İnternet medyası da yasal alt yapıya kavuşacak.

Müsilajla mücadele teklifi

Marmara Denizi'ndeki müsilajı önlemek için hazırlanan teklif ise bayındırlık ve imar komisyonunda ele alınacak.

Düzenlemeyle Marmara havzasındaki illerde ileri atık su arıtma tesisleri kurulması sağlanacak.

Meclis'te grup toplantıları devam edecek, liderler grup kürsüsünden gündemdeki konuları değerlendirecek.