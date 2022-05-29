Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G, Y.Y. ve B.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli R.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'yi yakalayarak gözaltına almıştı.