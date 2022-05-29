Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde trafikte at üstünde yolculuk yapan bir vatandaş görenlerin dikkatini çekti. O anlarda yoldan geçen bir araç sürücüsü, at üstünde yolculuk yapan vatandaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç sürücü video çekerken söyledikleriyle de kendini birden at yarışı sunarken buldu. Atla yarışan sürücünün videosu sosyal medyada birçok beğeni aldı.