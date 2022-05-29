Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt'ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla iTuran K.'nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti" dedi.