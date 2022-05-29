Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski öğretmenler Ş.S, V.Ç, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden V.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.