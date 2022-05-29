Bakan Soylu: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek

Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek

Bakan Soylu; "Sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, teröre, terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 14:48
Yazdır
Bakan Soylu: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile evlatları için eylem yaptıkları Muş'tan, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Van'dan gelen aileler, oturma eylemini sürdüren anne ve babaları HDP Diyarbakır il binası önünde ziyaret etti.

Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eylemine yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ellerinde "Örgütü anneler çökertecek", "Artık yeter söz annelerin", "Bölücüler 1000'e bölünecek", "Sen 1000 yaşa anne", "Analarla biriz analarla beraberiz", "Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor" yazılı pankartlar taşıyan aileler, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bazı aileler evlatları için ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

- "Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda saygıyla eğiliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturma eylemi yapan ailelere telefonla hitabının ardından konuşan Bakan Soylu, burada büyük bir direnişi, büyük bir hak arayışını, evladını kaybeden annelerin, babaların başkaldırışını gördüklerini belirterek, terörü lanetleyen ailelerin terörü ortadan kaldırma girişimi gösterdiğini söyledi.

Her türlü tehdit ve baskılara rağmen korkmayarak ailelerin 1000 gündür eylemlerini sürdürdüğüne işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Burada terör örgütüne insan kaynağı sağlayan bir siyasi partinin önünde bütün dünyaya bunu haykıran, terör örgütünün bugün tamamen bir aracı ve aparatı olmuş bir siyasi partinin önünde itirazını dile getiren ve annelik, babalık duygusunun nasıl bir yüce duygu olduğunu, insanı korkudan uzak tuttuğunu, evlatlarına ulaşmak için bütün engelleri yıkmak istediklerini aileler ortaya koydu. Birbirlerine tutunan, birbirlerinin acı hatıralarını dinleyen, gözyaşlarını içine akıtan ama bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen, evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda, her birinin önünde saygıyla eğiliyor, annenin ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya hatırlatan annelere müteşekkir olduğumuzu belirtiyoruz."

- "Burada başka evlatların HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik çağrı var"

Soylu, Diyarbakır annelerinin bu eyleminin, bu ülkede terörden dolayı evlatlarını kaybeden anneler ve babalar adına bu başkaldırılarının tarihi bir süreç olduğuna dikkati çekerek, bugün buraya Muş, Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan, Batman'dan, İzmir'den gelen anneler olduğunu belirtti.

Burada evladının peşinde olan anneler ve babaların bulunduğunu dile getiren Soylu, ailelerin birlik ve destek içerisinde olduklarını vurguladı.

Soylu, bugün buraya ülkenin her noktasından sivil toplum örgütlerinin de geldiğini belirterek, "Burada muharip gazilerimiz, sendikalarımız, HAK-İŞ Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, AK Parti il başkanları, yöneticileri, MHP il başkanları var. Burada annelere, annelerin bu büyük mücadelesine, bu büyük başkaldırısına, bu büyük itirazına, evladına kavuşma isteğine ama en önemlisi bu anlayışı göstererek, başka evlatların bu tuzağa, HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik bir çağrı var." diye konuştu.

KAPAT [X]

- "Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar"

Bugün buraya gelen, ailelere destek sunan herkese evlat nöbetinin 1000. gününde minnet ve şükranlarını ilettiklerini aktaran Soylu, buradaki annelerin büyük bir değişim başlattıklarını vurguladı.

Soylu, "Bu annelerin başlattığı bu değişimi bu ülkenin bir evladı olarak, bu hükümetin bir üyesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak büyük bir takdirle takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ne tür tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hiçbirisinden yılmadıklarını, hiçbir tehdidin evlat sevgisinden yüksek olmadığının bilinciyle nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz. Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar. Kiminin nişanını yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ailelere desteklerinin süreceğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Herkes buradan bilsin ki; sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, teröre terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek. Anaların gözyaşı dinecek. Bu anneler ortaya koydukları bu direnişle ve bu anlayışla çocuklara da ışık, annelere de güç olacaklar. Her birine tekrar hürmetlerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Allah bizi milletimize, sizlere, gençlerimize ve gelecek nesillere mahcup etmesin."

- "Bütün evlatlarımızı bu canilerin elinden kurtaracağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1000 gündür ülkenin gururu olan kıymetli anne ve babaların davasını kendi davaları olarak gördüklerini belirtti.

Ailelerin kararlı duruşu ile örnek olduklarını ifade eden Arslan, ailelerin milletin de kararlılığına güç verdiğini aktardı.

Arslan, ailelere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Allah sizden razı olsun. İnanıyorum ki; bütün evlatlarımızı bu canilerin elinden kurtaracağız. Devletimize, milletimize ve insanlığa güveniyoruz. İçişleri Bakanımızın bu konudaki mücadelesi, dirayetli, kararlı duruşu sizinle beraber. Mücadelemiz devam edecek. Teröre karşı tarihi bir görev yaptınız. Evlatlarınıza sahip çıktınız. Dünyanın gözü önündeki bu mücadeleyi görmezden gelenleri, bu mücadeleden rahatsız olanları, annelerin vicdanının sesini duymayanları lanetliyorum. Her toplantıya katılanlar, gövde gösterisi yapanlar annelerin yanına gelmediler onları kınıyorum. Emekçiler adına sizlere başarılar diliyorum. İlk günden bugüne HAK-İŞ olarak bu mücadelenizin yanında yer aldık, bundan sonra da yer alacağız. Davanızı, mücadelenizi, kutluyorum. Devletimiz, milletimiz el ele bu canilere bu ihanet şebekelerine, katillere karşı direnmeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun."

- "1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Oturma eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, HDP il binası önünde haklı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Evladını istediğini vurgulayan Elhaman, "1000 gündür buradayız ve burayı, bu çadırı terk etmeyeceğiz. 1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP'ye sesleniyorum; ey Pervin Buldan nerede bizim evlatlarımız? Sizin çocuklarınız Avrupa'da okurken, bizim çocukların elinden kalemi alıp, silah verdiniz. Yeter artık. Artık evlatlarımızın üzerinden o kirli ve kanlı ellerinizi çekin, evlatlarımızı verin. Evlatlarımızı alacağız. 10, 12, 15 yaşındaki çocuğun iradesi olamaz." diye konuştu.

Çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Elhaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Soylu'ya, 81 ilden gelerek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Baba Celil Begdaş da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek, tehditlere, baskılara rağmen evlatları için nöbeti sürdüreceklerini ifade etti.

Baba Hacı Güger ise 7 yıldır çocuğunun peşinde olduğunu, aileler olarak evlatlarının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 17 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Üçdağ, aileler olarak evlatları için oturma eylemini sürdüreceklerini aktardı.

Anne Sabibe Aydın, Samsun'dan gelerek eylem yaptığını anlatarak, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Anne Aydın konuşması sırasında fenalaştı.

Eylem sayesinde evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer ise 1000 günlük mücadelenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, vali, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdüğünü aktardı.

Biçer, "Anneler Kandil'i yıktı. Çadıra katılan her bir anne Kandil'e bir bomba atmış oldu. HDP yerle yeksan oldu. HDP suçlu anneler haklıydı. Annelere cevap veremedikleri için burayı terk edip gittiler. Bu yürekli anneler büyük zaferlere ulaşıyor. Anneler HDP ve PKK'yı tarihin en karanlık sayfalarına koyup, bir daha açılmamak üzere kapatacaklar. Evladıma kavuştum. Evladım asker oldu, teskeresini alıp evine döndü. Evlatlar gelin kendi toprağınız, vatanınız için mücadele edin." şeklinde konuştu.

- Diyarbakır anneleri yürüyüşle teröre tepki gösterdi

Konuşmaların ardından 1000 gündür oturma eylemi yapan aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla, Bakan Soylu, Vali Su, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin birçok ilinden gelen evlatları dağa kaçırılan anne, babalar ve vatandaşlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte aileler HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti MYK yarın toplanacak
AK Parti MYK yarın toplanacak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan: Annelerin verdiği mücadeleyi harekatlarımızla tamamlıyoruz
Erdoğan: Annelerin verdiği mücadeleyi harekatlarımızla tamamlıyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri Efes'te nefesleri kesecek
Türk Silahlı Kuvvetleri Efes'te nefesleri kesecek
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın

Bu Habere Tepkiniz

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.