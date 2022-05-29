Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Mayıs 2022 14:59
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
''Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.''Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız