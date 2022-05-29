Samsun Büyükşehir Belediyesi doğal taşı işleyerek 17 milyon lira ciro yaptı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum ilçesindeki 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayalar işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor. Aylık ortalama 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plak taş ile 250 ton küp taş üretiliyor.

Bilgisayar ortamında çizilen iki boyutlu figürlere son şeklini veren taş ustaları, kent estetiğini artıran sanatsal motiflere imza atıyor. Granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda koltuk, masa, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, şömineler, sallanan sandalyeler ve şezlonglar gibi ürünler üretiliyor.

Fabrikada gerçekleştirilen çalışmalar ile hem belediye projelerine ürün temini sağlanıyor hem de sektörden gelen taleplere cevap verilerek ürün satışları gerçekleştiriliyor.

Yurt içinde taş ve ürün gönderilen iller arasında Kocaeli, Kayseri, Ankara, Elazığ, Hakkari, İzmir, İstanbul ve Afyon yer alırken yurt dışında ise Almanya, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkeye ürün sevkiyatları yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fabrikanın 2021 yılında cirosunun 17 milyon lira olduğunu belirtti.

Demir, 2022 yılının sonunda 20 milyon lira ciro hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat, bizim olmazsa olmazımızdır. ifadelerini kullandı.

Fabrikanın sıfır atık prensibi ile çalıştığına da dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Taşın işlenmesi sonucu oluşan atık malzemeler yine belediye hizmetlerinde dolgu malzemesi olarak, beton yolların yapımında kullanılıyor. Atık ürünün geri kazanımı ile belediyemiz masraflarını yarı yarıya indirerek bütçemiz ciddi bir tasarruf elde ediyor. Bu anlamda kendi kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirimizle gider kalemimizi asgariye indiriyoruz. Çünkü bizim derdimiz Samsun'u her konuda marka şehir haline getirmek. Şehrimizin değerine değer katmak için gayretle çalışıyoruz. Samsun'da uygulanan birçok proje sayesinde üreten Samsun olarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz."