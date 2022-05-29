Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Son dakika haberine göre Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan pazartesi günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Pazartesi öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 34°C
Az bulutlu
MERSİN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 36°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açıkMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız