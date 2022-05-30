30 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/17.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurul Programına katılacak.
(İstanbul/10.15)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kuruluna katılacak.
(Ankara/11.30)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/17.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ana Salon'da, İspanyol sanatçı Buika'nın konserini izleyecek.
(Ankara/20.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/17.30)
2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30)
3- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.
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