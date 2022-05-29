Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlandı

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı, futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin otobüs ile Cumhuriyet Meydanı'na gelişiyle başladı.

Alanda toplanan çok sayıda taraftar kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Burada konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin 55. kuruluş yıl dönümümüzü yaşadığı bu günlerde, 60. Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi de başardığını söyledi.

Türkiye Kupası'nın önemine vurgu yapan Otyakmaz, "Biz bu sezon kupaya çok emek verdik. Ne mutlu bize ki finalde muhteşem taraftar desteğini arkasına alan takımımız, harika bir futbol ortaya koyarak kupayı kaldırdı. Bu kupa sadece takımımız için değil, Sivas şehri için de çok önemliydi. Oyuncularımız ona göre oynadı ve mücadele etti. Herkes sorumluluğunu bildi ve herkes görevini yaptı." dedi.

- "Kırılması zor bir başarıya imza attık"

Sivasspor'un 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandığını anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Sivasspor başarısını devam ettirerek 3. yılında da ülkemizi yine Avrupa'da temsil edecek. Bir Anadolu takımı olarak kırılması zor bir başarıya imza attık. Avrupa oynama kültürüne alışan ve burada tecrübe elde eden takımımız, bu sezon da Avrupa Ligi'nde ülkemize puanlar kazandırmak için her şeyini ortaya koyacak. Bu zorlu yolda hiçbir zaman yalnız kalmadık. Bizlere inanan, binlerce kilometre yol kat ederek 90 dakika susmadan destek olan büyük taraftarımıza, İstanbul'da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Sivas milletvekillerimize, Sivaslı bürokratlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve derneklerimize, önceki dönem Valimiz Salih Ayhan'a ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bu başarıda büyük emekleri olan Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine, futbolcularımıza, yönetim kuruluma, kulüp çalışanlarımıza minnettarlarımızı sunuyorum.

Kupamız Sivasspor'umuza ve şehrimize hayırlı olsun."

- "Böyle bir şeyi hep hayal etmiştim"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Sivas halkına bu mutluluğu yaşattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çalımbay, "Yolda gelirken çocukluğum aklıma geldi, böyle bir şeyi hep hayal etmiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün takımla burada olmak isterdik ama bazı arkadaşlarımız gelemediler. Onlarında size çok çok selamı var." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeniden Avrupa'ya gideceğini vurgulayan Çalımbay, " Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz, burada futbolcuların etkisi var ancak, taraftar bana göre 12'inci değil 1'inci adamdır. Sizler olmazsanız biz maç bile kazanamayız. Kupa hepinize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- Vali Yılmaz Şimşek: "Türkiye Kupası Sivas'a hayırlı olsun"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kupayı şehre kazandıran Sivasspor'u tebrik etti.

Kupanın hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Gerçekten muhteşem bir gece, gurur verici ve tarihi bir akşam. Türkiye Kupası Sivas'a hayırlı ve uğurlu olsun. Bu gururu bize yaşatan futbolcularımıza, Rıza hocamıza ve yönetime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kupanın şehre kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür ederek, "Muhteşem bir günde sizinle beraberiz. Sivas olarak inandık, 'bu kupa gelecek' dedik ve bu kupa Sivas'a geldi. Mecnun başkanımıza ve ekibine tüm Sivaslılar adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kupanın Sivas'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kutlama programı sanatçı Onur Şan'ın konseriyle devam etti.