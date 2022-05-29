Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti
Bingöl'de, Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 23:46
Koç, Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından, araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.
Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cenazesi, yarın Bingöl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız