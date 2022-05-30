Ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerine çarptı: 2'si polis 3 yaralı

ŞÜPHELİYİ VATANDAŞ YAKALADI

Olayda, motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K. yaralandı. Yaralı olarak kaçan Ş.Ş. ise olayı gören bir vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ile şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin TL idari para cezası uygulandı.