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Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, ihtiyaç amaçlı otomobil alımlarının yüzde 70'in altına düştüğünü ifade ederek, "Yatırım amaçlı otomobil alan müşteri oranımız artıyor. Bu amaçla 4 otomobil birden alan var" dedi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 30 Mayıs 2022 16:56
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Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var

Yeni Opel Grandland'ın lansmanında, sektöre yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yaptıkları anket sonucunda yatırım amaçlı araç alanların önemli oranda artışa geçtiğinin ortaya çıktığını söyledi. Girgin, "Sahadan aldığımız bilgilere göre; şu anda insanlar emtialarını korumak için araç yatırımı yapıyorlar. Gayrimenkul için makas açıldı. Araç hala daha ulaşılabilir. Önceden yüzde 70-80 gibi bir oran tamamen ihtiyaçtan yani mobilite sağlamak için araç alırken, şu anda bu oran azaldı, yatırım amaçlı otomobil alan müşteri sayımız artıyor. Yatırım amaçlı 2-3, hatta 4 otomobil birden alan var" dedi.

5. büyük pazar oldu, yeni CEO ilk ziyaretini Tükiye'ye yapacak

2021 yılında globalde 6. sırada olan Opel Türkiye, yılın ilk 4 ayında İspanya'yı geride bırakarak globalde 5. sıraya yükseldi. Opel, 2022'de 45 bin adeti aşkın satış hedefl ediği Türkiye'de tüm alanlarda ilk 5'i hedefl iyor. Opel Türkiye, ilk 5 ayda 13 bin adetlik satış yaparak, yıl sonu hedefinin yüzde 30'una şimdiden ulaştı. Opel'in 2022 yılı için Türkiye pazarında toplam satış öngörüsü 765 bin adet. Girgin, Opel'in yeni CEO'su Florian Huettl'in ilk pazar ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıklayarak, "Bu ziyarette Opel dünyasında ilk 5 ülke arasında yer almamızın önemli bir payı var elbette. Türkiye pazarının öneminin altını bir kez daha çizeceğiz ve kendisine taleplerimizi ileteceğiz" dedi. Girgin, "2025'te Türkiye'de 70 bin adetlik satış hedefimiz var ve bunun 10 bini elektrikli modellerden gelecek. 2022 elektrikliye çeçiş dönemimiz olacak" dedi. Bu yıl içerisinde Mokka ve Corsa modellerinin elektrikli versiyonları Türkiye'de satışa sunulacak.

'1 milyon TL, psikolojik baraj olmaktan çıktı'

Opel'in SUV'daki Amiral Gemisi yeni Grandland, Türkiye'de 809 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yenilenen model, modern tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni Grandland, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzin ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor. Yine pek çok yeni teknoloji de standart olarak sunuluyor. Alpagut Girgin, toplantıda yöneltilen bir soru üzerine kur artışı paralelinde Grandland'ın fiyatının 1 milyon TL'yi aşma olasılığının olduğunu belirtirken, "1 milyon TL, sektör için psikolojik bir baraj olmaktan kalktı" dedi. Girgin diğer birçok yönetici gibi yeni bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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