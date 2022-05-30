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KDV muafiyetinde ayrıntılar...

Teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen KDV muafiyet koşulları netleşti. Ulusal güvenlik kuruluşlarına vergi istisnası sorumluluğu gelirken, tamamlanmayan yatırımda vergiden teşvik belgesi sahibi sorumlu olacak.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 30 Mayıs 2022 08:23
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KDV muafiyetinde ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak, teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen KDV muafiyetinin koşullarını netleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Tebliği'ne göre istisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olacak. Yatırımcıl arın, inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Tebliğ ile ulusal güvenlik kuruluşlarının verdikleri istisna belgelerinin istisna şartlarını taşımaması halinde kayba uğranan vergiden bu kuruluşların sorumlu tutulmasını hükme bağladı. Aynı sorumluluk, Ulusal güvenlik kuruluşlarının onayladıkları listedeki mallar için de geçerli olacak.

Tamamlanmayan projelerden gecikme faizi ve ceza alınacak

Yapılan başka bir değişiklikle teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilmesine yönelik bir hüküm tebliğe eklendi.

Elektrikli araç mühendisliğine istisna

Elektrikli motorlu araçların geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine de KDV muafiyetinin esasları belirlendi. İstisnadan, münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükellefler yararlanacak.Yapılan başka bir değişiklikle teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilecek.

Keşke Mayıs 2022 öncesi yatırımları da kapsasaydı

YILMAZ SEZER - YMM / GÜNCEL GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Siyasiler ve bürokratlar tarafından müjdesi verilen ve uzun süredir beklenilen inşaat işlerindeki KDV teşviki resmileştirilmiş bulunmaktadır. 28 Mayıs 2022 cumartesi günü resmi gazetede yayımlanan 42 seri numaralı katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişik yapılmasına ilişkin tebliğ ile imalat sanayi ve turizm sektöründe yapılan inşaat işlerinin KDV'den istisna olması yasallaştırılmıştır. Yapılan düzenleme ile "İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 01.05.2022 - 31.12.2025 tarihleri arasında katma değer vergisinden istisna uygulaması" getirildi. Bu düzenleme ile kur ve faiz baskısı altında ülke genelinde gerileyen yatırım harcamaların artırılması öngörülmüştür. Bu nedenle yatırımcılar için finansal bir yük olan KDV nin inşaat harcamalarında kaldırılması benimsenmiştir. İnşaat işlerindeki KDV istisnası uygulaması yapılan düzenleme ile 3 şarta bağlanılmıştır; - Öncelikli olarak sektörel anlamda imalat sanayi ve turizm olarak sınırlandırılmıştır. - Sonrasında ise teşvik belgesi kapsamında yapılan bir yatırım olması zorunluluğu getirilmiştir. - Süre olarak da 01.05.2022- 31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken istisnanın süreye bağlı olmasıdır. Tebliğ de açık açık düzenlendiği üzere istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/5/2022 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olup, inşaat işlerine ilişkin bu tarihten önce alınan mal ve hizmetlerin istisna belgesine dahil edilmesi mümkün değildir. Yani yasal düzenleme yapılmadan önce söz konusu sektörlerde teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin bu istisnanın uygulanması mümkün değildir. Ancak istisnanın başlangıç tarihi olan 01.05.2022 tarihinden sonra yapılacak inşaat harcamaları bu istisnadan faydalanabilecektir. Mükellef lehine güzel bir uygulama, dilerim beklenilen etkiyi yaratır ve ülke olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte yatırımların artırılmasına katkı sağlar. Ancak keşke aynı sektörlerde yatırım teşvik belgesine sahip olup 01.05.2022 tarihinden önce yatırım yapanlarında devreden KDV sorunlarına bir çözüm getirilseydi.

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