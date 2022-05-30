Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?

Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Kanada ve Avustralya'nın yanı sıra Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda'nın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi, haber içerikleri üzerinden haksız kazanç sağlayan Google'a telif zorunluluğu getirdi.

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi.

GOOGLE KÖŞEYE SIKIŞTI

Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.

Reklam gelirleri Google gibi dijital platformların eline geçince 2013 yılında İspanya 2014 yılında Almanya çeştli düzenlemeler yaptı ama bu girişimler sonuçsuz kaldı. 2021 gelindiğinde tüm reklam gelirlerinin yüzde 80'inin Google'ın eline geçmesi ile Avrupa Birliği harekete geçti. Yapılan anlaşma ile bu konuda yeni bağlantılı haklar tanındı. Adil bir reklam paylaşımı sağlanması gözetildi.