Toplu taşımada maskesiz ilk gün

Türkiye'de toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı.

"BİRİLERİ ÇIKIP BAĞIRMASIN DİYE TAKIYORDUK"

Toplu taşımada maske kullanımının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer "Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak" dedi.

"BEN MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUM"

Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise "Hastalıklar daha bitmedi. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. İnsanların yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar" diye konuştu.