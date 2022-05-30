Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,39 TL'den, avro ise 17,65 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,3010
|16,3020
|16,3900
|16,3910
|Avro
|17,5020
|17,5030
|17,6490
|17,6500
|Sterlin
|20,6070
|20,6590
|20,6700
|20,7730
|İsviçre Frangı
|17,0110
|17,1150
|17,0450
|17,1300
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,2710
|16,3410
|16,3600
|16,4400
|Avro
|17,4720
|17,5320
|17,6090
|17,6890
|Sterlin
|20,5670
|20,7670
|20,6100
|20,8200