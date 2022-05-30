Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:06
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız