Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:56
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman çavuşlar Sancak ile Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız