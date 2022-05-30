Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi yüzde 3,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,17 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güveni, Japonya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.