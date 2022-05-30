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LGS'de ter dökecek öğrencilere 'motivasyonu yüksek tutun' tavsiyesi

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu:- "Öğrencilere, önemli olanın sınavın sonucu değil, tüm bu süre boyunca gösterdiği emek ve çaba olduğu belirtilmelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 13:48
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LGS'de ter dökecek öğrencilere 'motivasyonu yüksek tutun' tavsiyesi

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, LGS'ye kısa bir süre kala, veli ve öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, öğrencilerin kazanım eksiği olduğunu düşündükleri konularda son haftalarda tekrar yapmaya ve soru çözmeye devam edebileceklerini aktardı.

Aksu, öğrencilere motivasyonlarını yüksek tutmaları, yıl boyunca verdikleri emekleri unutmamaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere sınava az bir süre kala nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sınav günü adım adım hangi yolları izlemeleri gerektiği ile ilgili bilgi verilmesinin rahatlatıcı bir etki oluşturacağını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler sınava kendi okullarında gireceklerdir. Öğrencilerin, fiziki imkanları tanınan, adeta ikinci evleri olan okullarında sınava girmeleri kaygılarını azaltacaktır. Öğrencilerin son hafta beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Daha önce hiç denenmeyen bir yiyecek, sınav haftası alerjik bir reaksiyona sebep olabileceği düşünülerek tüketilmemelidir. Aynı şekilde şişliğe, bağırsak ve mide problemlerine yol açabilecek gıdalardan da kaçınılmalıdır. Sınav sabahı öğrencilerin kendilerini yorgun hissetmemeleri için uyku düzeni çok önemlidir. Özellikle son bir hafta rutin dışı saatlerde uykuya geçmek yerine biyolojik saati şaşırtmayacak rutinlerdeki saatlerde uykuya geçilmelidir. Sınava günler kala öğrenciler sakatlanmalara yol açabilecek aktivitelerden de kaçınmalıdır. Ayrıca, hasta olmalarına sebep olabilecek etkinliklerden ve ortamlardan uzak durmalılar."

- "Motive ederken abartıya kaçmayın"

Öğrenciler için motivasyonun sınav başarılarında önemli bir etken olduğuna, ebeveynlerden ve aile üyelerinden gelecek başarı dileklerinde öğrencinin kaygısını artıracak ifadelerden, kıyaslamalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Aksu, "Öğrencilere, önemli olanın sınavın sonucu değil, tüm bu süre boyunca gösterdiği emek ve çaba olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, elinden geleni yaptığı için kendilerine güvenmeleri ve inanmaları gerektiğinin vurgulanması etkili olacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin sınav gününe farklı bir anlam yükleyip kaygısının artırılmaması için ev içindeki davranışların abartılmaması gerekiyor. Sınav gününe kadar, daha önce nasıl davranılıyorsa aynı şekilde davranılmaya devam edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Sınavdan önceki akşam, sınava giderken götürülmesi gereken tüm materyallerin şeffaf bir dosya içinde hazırlamasını tavsiye eden Aksu, kaygıları artan öğrencilerin duygularının önemsizleştirilmemesi, anlaşılmaya çalışılması gerektiğini aktardı.

- Kaygıyı azaltacak en önemli etken, aileden alınacak güven duygusu

Gülşen Aksu, öğrencilerin kaygısını azaltacak en önemli etkenin, ailelerinden alacakları güven duygusu olduğuna işaret ederek, sınav sabahı yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınav sabahı, öğrencinin sindirim sistemini yormayacak gıdalardan oluşan bir kahvaltı enerjisini artıracaktır. Kıyafet seçiminin ise rahat, vücut ölçülerine göre ve hava şartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, evden çıkmadan özellikle kimlik gibi sınav için gerekli olan tüm eşyaların alındığına emin olunmalıdır. Sınava geç kalınması, öğrencilerin kaygı düzeylerini artıracağından okula ulaşımda sorun yaşanmayacak bir zaman diliminde en geç saat 09.00'da okulda olunacak şekilde evden çıkılmalıdır. Öğrencilerin sınav arasında okul bahçesine çıkıp hava almaları, bir sonraki aşama olan sayısal oturuma hazırlıkta önemlidir. Birbirlerinin motivasyonlarını etkilememek adına sınav aralarında sorular hakkında konuşmamaları faydalı olacaktır. Sözel oturum artık geride kaldığı için sayısal oturuma kendilerini hazırlamalıdırlar. Sınavını tamamlayıp okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalıdır. Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu cümleler duymaya ihtiyaç duyacaklardır."

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