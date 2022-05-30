Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki bir soruda takılan yarışmacı, soruyu ancak joker hakkını kullandıktan sonra yanıtlayabildi. İmirzalıoğlu ise soruyu doğru bilen seyircilere teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Mayıs 2022 14:10
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman ilginç anlar yaşanıyordu. Fakat son programda yaşananlar, adeta program tarihine geçti.
KENAN İMİRZALIOĞLU SORULDU
İdil Aybala Esmer adlı yarışmacıya gelen bir soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da içeriyordu. Yarışmacı gelen "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu sonrası risk almak istemedi ve joker hakkını kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız