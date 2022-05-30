G7'den iklim değişikliği toplantısı sonrası şaşırtan çağrı

G7 ülkeleri bir yandan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni taahhütlerde bulunurken diğer yandan OPEC'e petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

Berlin'de yapılan toplantı sonrası enerji bakanları tarafından yapılan açıklamada, "OPEC'in kilit rol oynadığı enerji alanında petrol ve gaz üreticisi ülkelere sorumlu şekilde davranma ve sıkılaşan uluslararası piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile OPEC+ oluşumu altında bir işbirliği yürüten OPEC, ABD tarafından kendilerine yapılan yıllık olarak belirlenen üretim artışının üstüne çıkılması çağrılarına bugüne dek direndi. Birliğin önümüzdeki hafta buluşması ve hayat pahalılığını yükselmesine neden olan artan petrol ve doğalgaz fiyatlarına rağmen daha önce belirlediği üretim planlarına sadık kalacaklarını açıklaması bekleniyor.

G7'nin normalde iklim gündemini değerlendirmesi bekleniyordu. Ancak savaş petrol tüketicisi ülkelerin önceliklerini tekrar gözden geçirmesine ve kısa vadeli enerji güvenliği endişelerinin uzun vadeli iklim planlarının önüne geçmesine neden oldu.

Ülkeler önceliklerin değişmesinin daha önce verdikleri iklim değişikliğiyle mücadele sözleriyle ters düştüğünü kabul ederken yaptıkları açıklamada, "Ne var ki biz bu kararların geçici ve hedefe yönelik olmasını planlıyoruz ve verimsiz yakıt kullanımının sonlandırılmasını taahhüdümüzü yeniliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Yılsonuna dek yabancı yakıt projelerine kamu desteği vermeyi keseceklerini de taahhüt eden enerji bakanları her ülkeye özel tanımlanabilecek bazı istisnalara izin verilebileceğini kaydetti.

Bu hamleye ulusal güvenlik ve jeostratejik çıkarların hayati öneme sahip olduğu şerhi de düşüldüğü belirtildi.

G7 ülkeleri elektrik sektörünü 2035 yılına dek büyük oranda karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.