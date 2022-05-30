Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Sponsorlu İçerik
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Erdoğan: Kamu görevlilerini tehdit faşist ve darbeci zihniyettir
Erdoğan: Kamu görevlilerini tehdit faşist ve darbeci zihniyettir
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Şeker stokçunun elinde kalacak
Şeker stokçunun elinde kalacak
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
Kiraya arabulucu geliyor
Kiraya arabulucu geliyor
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Mayıs 2022 16:54
Yazdır
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Ayrıca gündemde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Parti Tüzüğünün 19. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerin 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun hale getirilmesi için yapılan uyarıya rağmen Kanun'a aykırılığın giderilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun'un 104. maddesi uyarınca Halkın Kurtuluş Partisine ihtar kararı verilmesi talebi de var.

Esastan görüşülecek dosyalar arasında;

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentleri bağlayan hükmü ile (a) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi.

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun;

A. 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 12. maddesinin üçüncü fıkrasının ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." bölümünün,

B. 19. maddesinde yer alan ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli,." ve ". yönetmelikte gösterilir." ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 160. maddesiyle eklenen (h) bendinin "mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değiştirilen 112. maddesinin 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".vazife malülü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan "... avukatlık vekalet ücreti..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/63

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

2

E.2022/64

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

3

E.2022/66

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesine 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle eklenen beşinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

4

E.2022/65

Mardin 1. İdare Mahkemesi

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

5

E.2022/67

Antalya 2. İdare Mahkemesi

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

6

E.2022/2 (Siyasi Parti-İhtar)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Parti Tüzüğünün 19. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerin 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun hale getirilmesi için yapılan uyarıya rağmen Kanun'a aykırılığın giderilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun'un 104. maddesi uyarınca Halkın Kurtuluş Partisine ihtar kararı verilmesi talebi.

(Siyasi Parti-İhtar)

7

E.2021/85

29/6/2021 tarihli ve (74) numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün,

B. 1. 2. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının,

b. (2) numaralı fıkrasında yer alan "...ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından..." ibaresinin,

2. 3. maddesinin,

3. 5. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

8

E.2020/94

13/10/2020 tarihli ve (68) numaralı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

9

E.2020/97

Van 1. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentleri bağlayan hükmü ile (a) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

10

E.2021/15

Danıştay Onüçüncü Dairesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

11

E.2022/4

Manisa 1. İdare Mahkemesi

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun;

A. 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 12. maddesinin üçüncü fıkrasının ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." bölümünün,

B. 19. maddesinde yer alan ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli,." ve ". yönetmelikte gösterilir." ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

12

E.2021/123

Van 1. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesinin 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

13

E.2022/13

Bandırma Sulh Ceza Hakimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin sekizinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

14

E.2022/33

Mardin 1. İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 160. maddesiyle eklenen (h) bendinin "mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

15

E.2021/128

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 10. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan ".tamamının." ve ".geçiş ücreti dahil." ibarelerinin,

B. Üçüncü fıkrasında yer alan ".Arab Heavy (27.5 API)." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

16

E.2021/132

4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesiyle 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 26/9/1990 tarihli ve 3659 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen birinci cümlesinde yer alan ".8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,." ve ".yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

17

E.2022/14

Samsun Vergi Mahkemesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10/6/1994 tarihli 4001 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen beşinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

18

E.2022/3

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değiştirilen 112. maddesinin 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".vazife malülü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

19

E.2022/10

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

Birleşeni

E.2022/40

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

20

E.2022/15

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

A. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 3. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (B) bendinin,

B. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

21

E.2022/19

Ankara 11. İdare Mahkemesi

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan "... avukatlık vekalet ücreti..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
LGS'de ter dökecek öğrencilere 'motivasyonu yüksek tutun' tavsiyesi
LGS'de ter dökecek öğrencilere 'motivasyonu yüksek tutun' tavsiyesi
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hala getirilmiş olabilir mi?
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı

Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı

Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 31 Mayıs Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İşte son seçim anketi!

İşte son seçim anketi!

Mehmet Ali Kulat'ın yönetimindeki MAK Araştırma, Mayıs ayı anketini yayınladı. Buna göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte MAK Anketinin sonuçları...