Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Ayrıca gündemde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Parti Tüzüğünün 19. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerin 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun hale getirilmesi için yapılan uyarıya rağmen Kanun'a aykırılığın giderilmediği gerekçesiyle, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun'un 104. maddesi uyarınca Halkın Kurtuluş Partisine ihtar kararı verilmesi talebi de var.

Esastan görüşülecek dosyalar arasında;

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentleri bağlayan hükmü ile (a) bendinin iptallerine karar verilmesi talebi.

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun;

A. 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 12. maddesinin üçüncü fıkrasının ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." bölümünün,

B. 19. maddesinde yer alan ".kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli,." ve ". yönetmelikte gösterilir." ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 160. maddesiyle eklenen (h) bendinin "mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değiştirilen 112. maddesinin 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".vazife malülü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan "... avukatlık vekalet ücreti..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.