Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu

26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin planlandığı gibi 2023 yılında hizmete açılması amacıyla çalışmaları yakından takip eden Vali Tuncay Sonel, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gereken hassasiyetin gösterildiğini ve yüklenici firmanın da çalışmaları güzel bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Vali Sonel, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in de katılımıyla bugün toplantımızı yapıyoruz. Geçen toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi, varsa Ankara düzeyinde takip edilecek konuların değerlendirilmesi önemli. Çevre yolundan Ordu Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunun şehir içinden ulaşımı sağlayacak yolların yapımı ile diğer ilgili kurumların yapacağı çalışmalarında eş zamanlı olarak bitmiş olması önemlidir" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, "Hilmi Güler bakanımız bizim için önemli bir değer. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Ankara tecrübesi var. Bu birlikteliği güzel değerlendirmek lazım. Hastane inşaatında gelinen son durumu ilgili kurumlarımızdan dinleyerek istişarede bulunacağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise, "Yollar çok önemli. Ordu'daki trafik ve ulaşım açısından değil, civar illerden de buraya gelecek hastaları da göz önüne alarak imar planında çok önemli değişiklikler yaptık. Yollar yatırımın önemli bir parçası. İlave olarak buraya ulaşmak için öngörülenin dışında da yol yapıyoruz. Acile ulaşmak bakımından çok önemli. Onun dışında hafriyat konusunda çok güzel çalışmamız oldu. Buradaki işin hızlı yürümesi bakımından da, erken bitmesi açısından da etkisi oldu" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planında yer alan hastane bağlantı yollarının tamamlanması, hastaneye bağlantı yolları ile ana girişte yer alan kavşağın üniversite genişleme alanı içerisinde bulunması nedeniyle Ordu Üniversitesi tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanarak sonuçlandırılması, Say Deresi'nin ıslah çalışmaları ile çevre yolundan hastane bağlantısının sağlandığı yolun kamulaştırma ve yapım işlerinin karayolları tarafından tamamlanması noktasında çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Şehir Hastanesi şantiye binasında yapılan koordinasyon toplantısına Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, DSİ Şube Müdürü Mehmet Kurul, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban, ilgili kurum yöneticileri, Ordu Çevre Yolu inşaatı şantiye şefleri katıldı.