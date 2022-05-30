Minibüste saklandı, şoför inince sürünerek paraları çaldı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir minibüse yolcu gibi binen hırsız, ücretini ödeyip en arkadaki koltuğa oturdu. Araç son durağa gelmesine rağmen, yerinden kalkmadı.

Şoför, içeride kimsenin kalmadığını düşünüp araçtan indikten sonra, hırsız bir anda hareketlendi. Sürünerek ön tarafa ilerleyip, paraların donduğu kutuyu boşaltıp kayıplara karıştı.

Hırsız, şoföre değil ama güvenlik kamerasına yakalandı. Kimliği kısa sürede tespit edilen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şoför, "Bunların önüne geçemiyoruz haftada 1 veya 2 defa olan şeyler, nasıl alıp kaçıyorlar anlamış değiliz" dedi.