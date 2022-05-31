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Bu da Fransa'daki PKK kampı

Türkiye, PKK'ya destek olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto işareti verirken Fransa'dan skandal görüntüler geldi. PKK'lılar, Marsilya kentinde "ideolojik kamp" adı altında toplandı. Kandil'de bir kamptaymış gibi giyinen teröristler, örgütü temsil eden pankartlar ve Öcalan fotoğrafları taşıyarak askeri düzende yürüdü.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 31 Mayıs 2022 07:00
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Bu da Fransa'daki PKK kampı

Türkiye'nin, PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerini veto ettiği dönemde, Fransa'dan skandal görüntüler geldi. Fransa'daki PKK sempatizanları, Marsilya'da "ideolojik kamp" düzenledi. Ortaya çıkan görüntüler, Kandil'deki terör kamplarını aratmadı. Kamp alanında bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri yer aldı. Terörist kıyafeti giyinen grup, PKK paçavraları taşıyıp örgütsel sloganlar attı. Marsilya'daki skandal PKK kampı, Türkiye'nin, İsveç'le Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto kararında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

PKK'NIN LOJİSTİK ÜSSÜ

Fransa, PKK'ya verdiği destekle öne çıkıyor. Daha önce PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de YPG'ye destek sözü vermişti. Macron'la görüşen 7 kişilik grubun görüşmeden sonra Elysee Sarayı önünde çekildiği fotoğraf krize neden olmuştu. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün yayınladığı "terör raporu" da PKK'nın Avrupa genelinde propaganda ve üye toplama faaliyetlerini finanse etmek için yürüttüğü faaliyeti ortaya koydu. Raporda PKK'nın Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığı, başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde aktif propaganda yürüttüğü vurgulanmıştı.

'İKİNCİ HATAYI YAPMAYIZ' VURGUSU

1980'de Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay vererek hata edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda ikinci bir yanlışı işlemek istemiyoruz" demişti. Bu ülkelerdeki teröristlerin rahatça gösteri yapıp Türkiye'ye teslim edilmediğini kaydeden Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, üyeliklerine 'Evet' demeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi başvurusundan sonra ilk toplantı yapılmış, ön müzakerelerin başlamasına ilişkin oylamayı Türkiye veto etmişti. Türkiye, NATO üyesi ülkeleri terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları konusunda her fırsatta uyarıyor.

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