Devre mülk mağduru olmayın: Az parayla 'ömür boyu tatil' vaadiyle kandırıyorlar

Vatandaşların cebine göz diken dolandırıcıların yeni hedefi devre mülk piyasası oldu. "Az parayla ömür boyu tatil" vaadinde bulunan dolandırıcılar, maketten veya fotoğraf üzerinden satış yapıyor. Vatandaşlara senet imzalatırken, sonradan satıp kar edebilecekleri devre mülk tapusu vermeyi taahhüt eden dolandırıcılar sadece kat irtifakı tapusu veriyor. Dolandırılan vatandaşlara hukuki destek veren Devre Mülk ve Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, bugüne kadar 12 bin kişiye yardım ettiklerini, dolandırıcılardan 100 milyon TL tahsilat yaptıklarını söyledi. Saltan, "Dolandırıcılar genellikle Yalova, Afyon, Ankara, Bolu, Sakarya, İzmir, Tekirdağ, Erzurum, Hatay, Maraş, Urfa, Adıyaman, Muğla, Bodrum, Antalya ve Alanya bölgelerini seçiyor" diye konuştu.

ADETA HİPNOZ ETTİLER!

Devre mülk dolandırıcılığına 30 bin TL'den fazla kaptırdığını söyleyen Ecem Sarıdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yeni evlenmiştik. Tatil kazandınız diye bir telefon geldi. 'Tek kuruş para harcamayacaksınız' dediler. Bir gemiye bindirildik. Müzikli, ikramlı, çok güzel bir ortam vardı. Adeta hipnoz olmuş gibi çok büyük bir yatırım yapacağımıza inandırıldık. İkna olan insanlar alkışlanıyor ve sanki insanlar devre mülk almak için yarışıyordu. Biz de almaya karar verdiğimizde, alkış kıyamet koptu. Gemiden iner inmez bir bankamatikten para çekip 20 bin TL peşinat verdik ve senetler imzaladık. Ertesi hafta aradılar ve 'Hemen 10 bin TL verirseniz tapunuz hazır' dediler. Biz de kredi çektik, Yalova'ya gittik ve tapumuzu aldık. Lakin kat irtifakı olduğunu görünce şok olduk."

YARDIM EDECEĞİZ DİYORLAR!

Dolandırıcılar devre mülk satışıyla zarara soktukları vatandaşları ikinci bir yöntemle daha dolandırmaya çalışıyor. Sistem şöyle işliyor: Firmaların eski çalışanları devremülk alan kişileri arayıp, devremülk aldıkları firmanın dolandırıcı olduğunu söylüyor. Kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek vekaletname alıyor ve anlaşmalı avukatlara yönlendiriyorlar. Bu hukuk firmaları da, "Paranızı 3 ay içerisinde kesin alırız. 30 bin TL ödediyseniz, 100 bin TL olarak geri alırız. Bize de şimdi ödeme yapmanız gerekmiyor. Siz paranızı aldıktan sonra bize ödeme yapacaksınız. Sadece dava açılışı, masraflar gibi nedenlerle 15 bin TL gerekiyor" diyorlar. Ancak bu davalar hiç açılmıyor.

Sözleşmeleri saklayın

Devre Mülk ve Tüketiciyi Koruma Derneği Avukatı Aybüke Burcu Alagöz davalarda en önemli delilin sözleşme olduğunu söyledi. Alagöz, şu önerilerde bulundu: "Vatandaşlar tapuyu resmi evrak olarak gördükleri için firma ile yaptıkları sözleşmeleri önemsemeyip muhafaza etmiyor. Oysa dava aşamasında bizim en önemli delilimiz sözleşmeler. Vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak için sözleşmeleri saklamalı. Baskı altında imzalanan sözleşmelerden dolayı, kullanmadıkları devre mülklerin aidatını ödüyorlar. Vatandaşlara önerim şu: Aidatların yasal dayanağı olmadığı için firmalara herhangi bir ödeme yapmayın. Aksine icra içerikli mesaj ve aramalara karşı 'huzur ve sükunu bozma' gerekçesiyle yasal yollara başvurun. Davalar olumlu sonuçlanıyor, sözleşme ve tapu iptali yapılabiliyor."