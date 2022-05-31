Manisa'yı sevince boğan gelişme: Su beklerken petrol fışkırdı!



Manisa'da zeytin bahçesinde açılan su kuyusundan ham petrol çıkmasının hikayesini SABAH muhabiri Ceyhan Torlak olay yerine giderek araştırdı. Su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel ve Manisa halkı sevinç içerisinde petrolün çıkarılmasını bekliyor.



Manisa'da su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in (41) ne olduğunu anlamak için çakmakla ateşe verdiği maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ham petrolü suyla söndüremedi. Olay yerinden etrafa yayılan koku ham petrol olduğunu kanıtladı

SABAH'a konuşan zeytin bahçesinin sahibi çiftçi Mustafa Yüksel (41), "Zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusunu bir hafta önce açtık. Önceki gün deneme yaptık. Su beklerken siyah renkli bir sıvı geldi. Çok şaşırdık. 5 dakika bekledik. Yeniden denedik. Siyah renkli sıvı yeniden aktı. Bunun üzerine siyah sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduk. Yanmaya başladı. Yanan ham petrolü söndürmek isterken su doldurmak için açtığımız içi petrol dolu havuza da sıçradı. "

Ceyhan TORLAK