Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor

Bodrum'da öğretmenler, geçtiğimiz hafta yüksek kiraları ödeyemediklerini ifade ederek eylem yaptı. Öğretmenlerin yaşadığı bu zorlu süreci Eğitim İş Bodrum Başkanı Gültekin Yıldız ve Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay ile konuştuk.

'SENEYE BODRUM'DA ÖĞRETMEN BULMAK İMKANSIZ HALE GELECEK'

Gazete Duvar'ın haberine göre: Eğitim İş Bodrum Başkanı Gültekin Yıldız Bodrum, Dalaman ve Marmaris gibi yerlerde öğretmenlerin geçinmelerinin imkansız hale geldiğini belirtti. Aldıkları maaşlarının neredeyse tamamını kiraya verdiklerini belirten Yıldız, "Biz eğitim emekçileri öğretmenler olarak aldığımız maaşımızı ev kirası olarak ödüyoruz. Barınma sorunumuz için İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Bodrum Belediye Başkanı ile görüştük. Yapabilecekleri bir şeyin olmayacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında birçok arkadaşımız tayin isteyecek. Kirada oturan öğretmenlerin yüzde 80'i Bodrum'dan gidecek. Bodrum'da seneye görev yapacak öğretmen bulmak imkansız hale gelecek" dedi.

Barınma sorununun sadece öğretmenlere özgü olmadığını vurgulayan Yıldız, "Yarın bu bölgelerde öğretmeni olmayan sınıflar; hemşiresi, doktoru olmayan hastane ve toplum sağlığı merkezleri görmek istemiyorsanız şimdiden gereken önlemi alın. Yoksa bu kira bedelleriyle burada kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENLERİN KİTAP ALACAK DURUMLARI YOK'

Öğretmenlerin maaşlarıyla kitap alamayacak duruma geldiğine dikkat çeken Yıldız, ayrıca bir öğretmenin Bodrum'da tek başına yaşamasının da mümkün olmadığını belirtti. Birçok öğretmenin sosyal yaşantısından kısarak geçinmeye çalıştığını anlatan Yıldız şunları söyledi: "Bundan iki yıl önce öğretmenler sosyal ve kültürel etkinliklere katılabiliyorken şimdilerde bu etkinlere katılamıyorlar. Sinemaya, konsere gitmek hayal oldu. Öğretmenlerin kendilerine ayırdığı bütçe, temel gıdadan ve çocuklarının eğitiminden oluşuyor. Buna faturalar ve kiralar eklenince işin içinden çıkamıyoruz. Öğretmenler tek başına geçinemedikleri için artık bekar odalarında kalıyor. Üç ya da dört öğretmen birleşerek ev kiralıyor. Ya da aparatlarda kalıyorlar. Onlar da haziran ayında çıkarılıyor."

'BODRUM ÇALIŞANIN BİLE KALMAK İSTEMEDİĞİ BİR YER OLDU'

Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay da benzer durumdan şikayetçi. Bodrum'da hayatın eğitim emekçileri için ekonomik anlamda çekilemez olduğunu ifade etti. Okyay, öğretmenlerin ev sahipleri tarafından evden çıkmaları yönünde taciz edildiklerini söyleyerek "Eski kiracıları ev sahipleri ya çıkarmak istiyor ya da fahiş oranda artış talep ediyor. Bodrum her memurun emeklilikte yaşamayı hayal ettiği yerken şimdi çalışanın dahi kalmak istemeyeceği bir yere dönüştü" dedi.

Okyay, Bodrum'un kendileri için sürgün yerine dönüştüğünü belirterek dışarıda yemek yemenin ya da kültürel etkinliklere katılmanın çok zor olduğunu vurguladı. Aracı olmayanlar için ulaşım bedelinin de yüksek olduğunu ifade eden Okyay son olarak, "Büyük şehirlere, farklı illere tayin isteyeceğiz. Yerel yönetim ve merkezi hükümet buna acilen çözüm bulmalı. Kamu personeline lojman yapılmalı, ulaşım indirimli olmalı. Kira artışları uygun seviyelere çekilmeli. Ayrıca Bodrum'daki hayat pahalılığı emekçiye sosyal yaşamı dar etmiş durumda" dedi.