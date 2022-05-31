Mersin'de molotofkokteylli eylem hazırlığındaki 2 terör örgütü üyesi yakalandı
Mersin'de molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü PKK/KCK üyesi iki kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 09:52
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önce de eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK üyesi Ö.S. ve D.G, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız