59 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi azmiyle gençlere örnek oluyor

- Gaziantep'te 54 yaşındayken lisans eğitimine başlayan Lütfiye Meral Özgen (59), Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

3 kız çocuğu ve 4 torun sahibi olan Özgen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde "Dezavantajlı kadınların popüler kültürde ilişkisi" konulu tez hazırlıyor.

Okuldaki arkadaşlarına azmiyle örnek olan ve evde torunlarına ders anlatmayı da ihmal etmeyen Özgen, eğitiminin ardından kendi hayatını kitaplaştırmanın ve belgesel film çekmenin hayalini kuruyor.

Özgen, AA muhabirine, geçen yıl lisans eğitimini tamamladığını ve mezun olduktan sonra sınavı kazanıp tezli yüksek lisans eğitimi almaya başladığını söyledi.

Yetiştiği dönemlerde şimdiki gibi sosyal aktivitelerin olmadığını dile getiren Özgen, şunları kaydetti.

"Eski zamanlarda insanların sosyalleşebilecekleri imkanlar yoktu. Dolayısıyla evde çok fazla vakit geçiriyordum. Evdeyken de çok kitap okurdum. Babam okumaya çok meraklıydı. Kendisi askerdi ve her yerden bize kitap getirirdi. Çok fazla kitap okuyup çok fazla film izlerdim. Bu durumla birlikte iletişim bölümlerine ilgim oldu. Dünyanın daha iyi bir yere gelebilmesi, toplum düzeni, güzel ve anlamlı yaşamak için insanlarla iletişimin iyi kurulması gerekiyor. İletişim üzerine eğitim almak istedim. "

Eğitim görmesinde kızlarının çok büyük desteğinin olduğunu ifade eden Özgen, "Sen yaparsın anne dediler. Ailemden de aynı şekilde destek gördüm. Çevremden de olumlu ve olumsuz tepkiler aldım. Bazı çevrem çok destekledi. Özellikle okuldaki hocalarım 'sen yaparsın' dediler, takdir gördüm. Bu sözler beni daha çok çalışmaya sevk etti." diye konuştu.

- "Beni örnek alabilirler"

Üniversiteye başladığında eğitimcilerin "Sen torunlarına çok güzel bir miras bırakacaksın. Farkında mısın?" sözlerinin kendisine ışık olduğunu aktaran Özgen, "Bu söz, benim yoluma ışık oldu. Bu sözlerden çok etkilenmiştim. Gerçekten de anlamlı miras olabilir. Beni örnek alabilirler. İleri de anneannelerini anlatacakları çok güzel bir şey bırakabilirim diye düşündüm." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Özgen, "Gençler hayallerinden asla vazgeçmesinler. Okumanın gerçekten yaşı yok. Okudukça insan güzelleşiyor. Ufku açıyor. İnsan kötülüklerden uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Özgen, en büyük hayalinin kendi hayatı üzerine kitap yazmak ve belgesel film çekmek olduğunu sözlerine ekledi.