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Bahçeli Ege adalarının statüsüne değindi: Çalınmış mal sahibine iade edilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor... Ege adalarının statüsü tartışmasına değinen Bahçeli 'İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği aklından çıkarmamalı, çalınmış mal mutlaka sahibine iade edilmeli' dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mayıs 2022 11:12
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Bahçeli Ege adalarının statüsüne değindi: Çalınmış mal sahibine iade edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

-Fatih Sultan Mehmet, teslim olmayan imanı ve yenilmez iradesi ile İstanbul'u fethetmiştir. Geçtiğimiz Pazar günü, diğer yanda da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim törenini gerçekleştirdik. Çok şükür yer gök bayrakla süslenmiştir.

-Millet Bahçesi'ne fitne kazısına heves edenler yine emellerine oluşamayacak. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmek Türkiye'nin önüne taş koymaktır. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.

İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısı

-Teröristlerin elindeki silahı veren de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecek?

-İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kalkması için Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal teslim edilmelidir.

Çalınmış mal sahibine iade edilmeli

-İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği aklından çıkarmamalı, çalınmış mal mutlaka sahibine iade edilmeli. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Kendi siyaset ve devlet sistemini konsolide etmeye çalışan Yunan Hükümeti kırılgan ve kaypaktır. Sırtını güç merkezlerine korkakça dayamaktadır. Türkiye ve Ege arasındaki Ege'deki kara suları genişliği 6 mildir. Yunanistan dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden asla mümkün değildir. Biz 12 adayı unutmadık asıl sahibine geçeceği günleri göreceğiz.

-Tecrübeyle sabittir ki domuz derisinden post olmaz eski düşmandan dost olmaz. Dost yüzünden düşman gözünden belli olur. Zayıflık emaresi teröriste cesaret aşılar.

-Yeni bir sınır ötesi harekat mecbur hale gelmiştir. ABD sözcülerinin son günlerde muhtemel askeri harekattan söz edilmesinden sonra Türkiye'yi Ankara mutabakatına davet etmesi, şizofrenik bir saptırmadır, gerçekle bağdaşmamaktadır. Mutabakata kimin uymadığı ortadadır.

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