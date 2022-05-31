Dolar kaç TL oldu?
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,39 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PAZARTESİ
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|SALI
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,3900
|16,3910
|16,3930
|16,3940
|Avro
|17,6490
|17,6500
|17,5620
|17,5630
|Sterlin
|20,6700
|20,7730
|20,5960
|20,7000
|İsviçre Frangı
|17,0450
|17,1300
|17,0730
|17,1590
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,3600
|16,4400
|16,3630
|16,4430
|Avro
|17,6090
|17,6890
|17,5220
|17,6020
|Sterlin
|20,6100
|20,8200
|20,5360
|20,7460