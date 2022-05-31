Bakan Soylu 'gezi pankartı' açıklaması: Görevlerini yapan polisleri ödüllendiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından olay anında çekilen görüntülere yer verdiği paylaşımda, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi olaylarının 9. yıl dönümünde TİP'li milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne Gezi pankartı astı. Polis, pankartı keserek boğaza düşürdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" yazan pankart astı. Polis, milletvekillerine müdahale etti, pankartı keserek boğazın sularına düşürdü.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile miletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, Gezi Direnişi'nin 9 yıl dönümünde Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer direniş, her yer Taksim" yazılı pankart astı.