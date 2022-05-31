Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Sponsorlu İçerik
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. gözaltına alındı
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. gözaltına alındı
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
Ana sayfaHaberler Yaşam

Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Şubat ayında başlamasından bu yana, Türk yapımı insansız hava aracı, Ukrayna savunma kuvvetlerinin düşmanlarını karada defalarca püskürtmesine yardımcı oldu. Ukrayna'nın başarısından ilham alan dünyanın dört bir yanındaki ordular, Bayraktar TB2 satın alamak için birbiriyle yarışıyor. İnsansız hava aracını tasarlayan Selçuk Bayraktar, Reuters'e verdiği röportajda "Tüm dünya müştrimiz haline geldi" dedi. Bununla birlikte Bayraktar, devam eden ve gelecekteki projelerini anlattı

Eklenme : 31 Mayıs 2022 13:25
Yazdır
Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Ukrayna'nın Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla imha etmesi "tüm dünyayı" müşteri haline getirdi.

"BÜTÜN DÜNYA MÜŞTERİMİZ HALİNE GELDİ"

Baykar'ı kardeşi Haluk Bayraktar ile birlikte yöneten Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının, teknolojinin, modern savaşta nasıl devrim yarattığını gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFest'te yeni Akıncı insansız hava aracının yanında Reuters'e demeç veren Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bütün dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

UKRAYNA'DA VATANSEVER BİR ŞARKIYA KONU OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 7 bin 500 metre yüksekliğe süzülerek lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve topçuları yok edebilen TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünü baltalamaya yardımcı oldu. Bununla birlikte, Bayraktar başarısıyla o kadar ünlendi ki, Ukrayna'da "Bayraktar, Bayraktar" adlı Rus birlikleriyle alay eden vatansever bir hit şarkıya da konu oldu.

PUTİN'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bunun ötesinde, Bayraktar insansız hava araçları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekti ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyunda en az 45 kez bunu dile getirdi.

1980'lerde Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar tarafından kurulan Baykar, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini güçlendirmeye çalışmasıyla 2005 yılında insansız hava araçlarına odaklanmaya başladı.

TB2, Ukrayna'nın yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda o kadar etkili oldu ki, artık Türkiye'nin küresel savunma ihracatı hamlesine öncülük eder hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TB2 ve daha yeni Akıncı için uluslararası talebin çok büyük olduğunu açıkladı. Bayraktar, Baykar'ın yılda 200 TB2 drone üretebileceğini söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE UÇAN TAKSİLER
Diğer taraftan Bayraktar, insansız hava araçlarının Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın etnik bir Ermeni yerleşim bölgesi olan Dağlık Karabağ'da, Bakü güçlerinin 2020'de toprak parçalarını yeniden ele geçirmesinde ve Ukrayna'da kullanılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu yasadışı bir istila, dolayısıyla TB2 Ukrayna'nın onurlu insanlarına ülkelerini savunmasında yardım ediyor. Karabağ'ın yasadışı işgali gençliğimizden beri bir kalp yarası gibiydi. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak buradaki kardeşlerimize topraklarını geri almalarında yardımcı olmak bizim için bir onurdur" dedi.

Öte yandan, Rusya, iki hafta önce, Moskova'nın yörüngedeki uyduları kör edebileceğini ve insansız hava araçlarını yok edebileceğini söylediği bir mobil sistem de dahil olmak üzere yeni nesil lazer silahlarının lansmanını yaptı. Ancak Bayraktar, bu tür silahların TB2'ye karşı etkisiz olduğunu belirterek, "Rusya'nın araçlarının menzilleri sınırlıdır, bu nedenle sizin duyu ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır" dedi.

KAPAT [X]

Baykar, şu anda kanatları katlanabilir, kısa pist uçak gemilerine inip çıkabilen bir TB3 ile MUIS veya Kızılelma adlı insansız savaş uçağı üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞUNU GELECEK YIL GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşu önümüzdeki yıl, TB3'ün de bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında olacak. Daha geniş bir zaman aralığı için ise taksi drone'lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha yüksek düzeyde özerklik teknolojisi geliştirmemiz gerekiyor. Temelde yapay zekadan yararlanıyoruz. Bu araçlar, insanların şehirlerde nasıl taşınacağı konusunda devrim yaratacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları milyonlarca insanı yerinden etti ve Rusya ile ABD arasında doğrudan bir çatışma korkusu yarattı. Putin, Washington'un Ukrayna'yı NATO'nun genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit etmek için kullandığını ve Moskova'nın Rusça konuşanları zulümden korumak zorunda olduğunu söyledi.Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Putin argümanlarını egemen bir ülkeyi işgal etmek için temelsiz bahaneler olarak reddediyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün
Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün
Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL
Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL
Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi

Bu Habere Tepkiniz

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
%0 faizli 5.000TL nakit avans

%0 faizli 5.000TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-avansta-0faizli-5000tl_adv1954
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri