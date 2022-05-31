Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatının yargılanmasına başlandı

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel'in yanı sıra çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Sanık Bıçak ve avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından söz alan baba Mustafa Damar, kızı Ceren'in Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı esnada Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Katilin yargılaması devam ederken, sanık avukatı Bıçak'ın ölen kızı ve kendilerini yaralayan ifadeler kullandığını belirten baba Damar, şöyle devam etti:

"Kızım, başkalarının hakkını gasbeden bilgi hırsızı bir katil tarafından katledildi. O, yargılandığı davada cezasını aldı. Onun görevini, sanık Vahit Bıçak alarak kızımın mezarda kemiklerini sızlattı. Kızımı ikinci kez katletti. Hatırasına hakaret edip, iffetine dil uzattı. Bana ve aileme hakaret edip, tehdit etti. Avukatlık cübbesinin altına sığınarak, ailemizin onurunu katletti. Bütün bunları para kazanmak için reklam için yaptı. 'Kazanmak için her yol mubah' diyerek kızım hakkında uydurduğu senaryoları ısrarla duruşma salonunda anlattı. Ben eğitimciyim, biliyorum ki buna gerekli ceza verilmezse yolu yol olur. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Anne Feyzan Damar ile Levent Şenel de sanık Bıçak hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, Bıçak'ın, Ankara Barosunca yürütülen idari soruşturmaya da mazeret bildirerek gelmediğini aktardı.

Avukatlar, sanığın mazeretinde samimi olmadığını, bu nedenle zorla getirilmesi ya da savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bıçak'ın mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İddianamede, Hikmet'i avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca kullandığı bazı ifadelerle Mustafa ve Feyzan Damar'a hakaret, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın ise "hatırasına hakaret" ettiği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e verilen cezayı onamıştı.