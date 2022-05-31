Bakan Kurum: '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' yapılacak

Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Toplantının başında, Türkiye Çevre Haftası için hazırlanan ve "#ortakevimiz" etiketiyle yayımlanan bir video izletildi.

Video gösteriminin ardından konuşan Bakan Kurum, Çevre Haftası kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Aslında 29 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizdeki yüzbinlerce vatandaşımızın katıldığı fidan dikim törenimizle bir anlamda, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimizi de başlatmış olduk. 565 bin vatandaşımız akın akın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne koştu. Fethin 569. yıl dönümü kutlamalarına koştu." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene katılımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye şükranlarını sunduğunu ifade eden Kurum, "En önemli teşekkür de orada büyük bir coşkuyla 100 binlerce İstanbullu kardeşimize. Akın akın Atatürk Havalimanı'na geldiler. Tören çerçevesinde bu heyecanımıza ortak oldular ve tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya oradan çevre ve doğa sevgisini net bir şekilde gösterdiler. Onlara da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye genelinde "Çevre Haftası" ilan edildiğini, 1-7 Haziran'da birçok etkinlikle kutlanacak haftanın bu yılki temasının "sıfır atık" olduğunu belirten Kurum, "Geri dönüşüm oranlarımızı artıracağımız, kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket edeceğimiz, çocuklarımıza yemyeşil, tertemiz bir dünya bırakmak adına sıfır atık temasıyla bu yıl çevre haftası etkinliklerini düzenliyoruz." dedi.

- 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü

Düzenlenecek etkinlikler hakkında konuşan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede çocuklarımızla millet bahçelerimizde, parklarda, meydanlarda, orman alanlarında, sit alanlarında etkinlikler yapacağız. Çevre etkinlikleriyle birlikte çocuklarımızı bilinçlendireceğiz ve yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, '81 ilimizde, 81 milyar adım çevre yürüyüşümüz' başlayacak. 14.30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde bu yürüyüşümüz başlayacak. Yürüyüşümüz, pazar günü LGS sınavının bitimiyle birlikte, buradan çocuklarımıza da başarılar diliyoruz, ailelerimiz, öğrencilerimiz, sınava giren kardeşlerimiz, 85 milyon vatandaşımız bu yürüyüşe inşallah ortak olacaklar ve '81 milyar adım' mobil uygulamasıyla da bu etkinliğe katılabilecekler. 10 bin adım hedefine ulaşan vatandaşlarımıza da çekilişle hediyelerimiz olacak. Yine bu çerçevede tüm Türkiye'de bu etkinliği yapıyor olacağız."

- Çevre ve Çocuk Akademileri hayata geçiyor

Hafta kapsamında geri dönüşümden elde edilmiş 10 milyon çantanın sektör temsilcileri ve firmalar tarafından vatandaşlara dağıtılacağını bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"81 ilde bahçelerimizde, parklarımızda, doğal sit alanlarımızda, özel çevre koruma bölgesi alanlarında fidanlar dikeceğiz, gençlerimizle, çocuklarımızla fidan dikim törenimiz olacak. Onlarla birlikte toprağı ilk fidanlarla buluşturacağız, ilk can suyunu vereceğiz ve onların da aslında mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız. Yine çok önemsediğimiz Çevre ve Çocuk Akademimiz var. Bunun da lansmanını 6 Haziran'da yapacağız. Çevre Çocuk Akademisi ile birlikte sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve yine engelsiz bir eğitim platformu sunuyoruz. Bu çerçevede de 4 fakülte, 2 kulüpten oluşan 1 çocuk üniversitemiz olacak. Bu üniversitede çocuklarımız istediği dalları seçecekler, burada eğitimlerini alacaklar. Bu eğitimlerle birlikte onlara bir belge vereceğiz. Bu belge ile de aslında onları mezun edeceğiz. Farkındalığı artıracağız, eğitimi arttıracağız ve aslında aile ile birlikte de bu farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymış olmayı hedefliyoruz."

Çevre Haftasını, 19 Mayıs ve 23 Nisan'da olduğu gibi tüm çocuklar ve gençlerle bir şölen ve bayram havasında kutlamak istediklerini dile getiren Kurum, etkinlikler kapsamında denize kıyısı olan illerde kıyı ve göl temizliği yapılacağını da belirtti.

Çevre, doğa, sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili konularda düzenlenecek fotoğraf sergisi ve yarışmasına çocukların katılacağını aktaran Kurum, "www.ortakevimiz.com" adresinden bu yarışmaya ulaşılabileceğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle ilgili en önemli eylemlerinden bir tanesi olan mikromobiliteyi artırmak, bisiklet farkındalığı oluşturmak amacıyla da etkinlikler düzenleneceğine vurgu yapan Kurum, "Tüm Türkiye'de, 81 ilimizde bisiklet yollarında vatandaşlarımızla gençlerimizle etkinliğimiz olacak ve bisiklete binmenin ne kadar önemli olduğunu, çevreyi, doğayı tanımalarının, korumalarının ne kadar önemli olduğunu da yine bir bisiklet programıyla çocuklarımızla beraber yapıyor olacağız." şeklinde konuştu.

4-5 Haziran'da Başkent Millet Bahçesi'nde ve Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler ve sanatçıların konserleri olacağını da aktaran Bakan Kurum. "Türkiye Çevre Haftası'nın ilanı aslında Türkiye'nin son 20 yıldaki çevre vizyonunun, çevre hassasiyetinin önemli bir iz düşümüdür, göstergesidir, sonucudur." ifadelerini kullandı.

- "2053'e ilişkin tüm sektörlerimizle birlikte bir vizyon ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya 2053 net sıfır emisyon hedefini ilan ettiğini, bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin ilk iklim şurasını düzenlediklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Akademisyenlerimizin, sanatçılarımızın, sporcularımızın, bilim insanlarımızın katıldığı, sektörlerimizin ortak olduğu 7 başlıkta 217 kararımızı ortaya koyduk. Burada iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğine adaptasyon, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın artırılması, sanayide yenilebilir enerjinin kullanılması, döngüsel ekonomi anlayışı, yine Yeşil Kalkınma diye tarif ettiğimiz ve burada tüm dünyada öncülük etmek istediğimiz süreçlerin hepsini konuştuk. Ulaşımda demir yolunun artırılması, mikromobilitenin artırılması ve bu çerçevede emisyon oranlarının azaltılarak emisyon ticaret sisteminin ülkemizde Avrupa Birliği ile uyumu ki ticaretimizin yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz, dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerine uyumlu bir şekilde emisyon ticaret sistemini de hayata geçireceğimiz kararlarımızı aldık. Bu uygulamaları inşallah hayata geçiriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da milletimizle bu projelerin detaylarını paylaşacaklar ve bu çerçevede yerel yönetimlerimizle, sanayicilerimizle 2053'e ilişkin tüm sektörlerimizle birlikte bir vizyon ortaya koyacağız. Bu vizyon çerçevesinde aslına bakarsanız yıllar itibarıyla 5 yıllık, 10 yıllık periyotlarda tüm bakanlıklarımızın hedefleri önünde olacak."

- "Doğayı koruyarak kalkınacağız"

Hedefleri hakkında da konuşan Kurum, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızı, düzenleyeceğimiz iklim kanunu ile birlikte bilinçlendireceğiz ve hep birlikte topyekün ülkemizi 2053'e hazırlayacağız. Pırıl pırıl gençlerimize tertemiz bir dünya bırakmak adına bu çalışmaları tüm ekibimizle, tüm bakanlıklarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyacağız ve kararlı bir şekilde bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Doğal korunan alanlarımızın sayısını, miktarını artıracağız. Ülkemizi baştan başa yeşil ağlarla örmek adına 81 ilimizde şu an 500'e yakın Millet Bahçesi ile yeşil alanlarımızı artıracağız. Özel çevre koruma bölgesi alanlarında doğal sit alanlarında o güzelim doğamıza, çevremize, göllerimize zarar gelmeyecek şekliyle bu alanları koruyacağız ve geleceğimize emanet edeceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız, emin olun bugünden çok daha iyi bir dünya için hep birlikte onlarla birlikte bu mücadeleye ortak olacağız. Eminiz ki onlar da bizden daha iyisini daha güzelini yapacaklar. Doğayı koruyarak kalkınacağız. Bu da çok çok önemli. Kalkınmalıyız evet ama doğayı koruyarak kalkınacağız."

Ecdadın gittiği, fethettiği her yerde ağaçları, ormanları, oradaki kültürel değerleri korumaya gayret gösterdiğini vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fethettiği şehirlerde oranın kültürüne, doğasına hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde emin olun süreci yürütmüşler. Biz de aynı anlayışla bir fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu Peygamber efendimizin müjdelediği 'İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, burayı fetheden asker ne güzel asker' dediği anlayışla bizler doğamızı, çevremizi koruyacağız ve kimsenin çevremize, doğamıza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz ve milletimizle birlikte de bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Bu manada Dünya Çevre Günü'nü yine Türkiye'mizin Çevre Haftası'nı gönülden kutluyorum."