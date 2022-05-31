Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması

Son günlerde basında yer alan 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığına ilişkin haberlerden kendilerinin bilgisi olmadığına dikkat çeken Genel Başkan Yalçın, "Çalışmanın tamamlandığı haberlerini görünce 'Bizim bundan niye haberimiz yoktu.' diyorum. Şunu öncelikle ifade edeyim biz 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi konusunu toplu sözleşmede hüküm altına aldık. 2022 yılı içerisinde çalışılacak ve tamamlanacak noktası üzerinden bir mutabakata vardık. Çalışmanın üzerinden iki toplantı gerçekleşti ve iki toplantıda biz çalışma bakanlığımıza bu konuda Memur-Sen olarak 3600 ek göstergelerin düzenlenmesi hususunda kamu görevlilerinin beklentileri ifade eden temel yaklaşımları barındıran paylaşımlarda bulunduk. Daha sonrada 12 ayrı mutfak toplantısı denilebilecek tek taraflı olan, kör nokta kalmasın diye hassasiyetleri aktardığımız bilgilendirmeleri oldu.

"Kamu görevlilerinin beklentilerini aktardık"

Yalçın, üçüncü toplantıyı gerçekleştirmek adına tarih beklentilerinin altını çizerek, "10 Mayıs'ta yapmamız gereken üçüncü toplantıyı yapmış olsak çalışma tamamlanmış olabilirdi ama burada Çalışma Bakanlığı boyutu çalışmanın belli bir olgunluğa getirildikten sonra bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Orada da doğal olarak bunun genel çerçevesi nedir, ne kadar maliyeti olur, kısmında Çalışma Bakanlığı'nın hem Cumhurbaşkanlığı boyutuyla hem Fuat Oktay bey ile bir süreç yönetimi yaptığını görüyoruz. Bunun neticesinde üçüncü toplantı mutlaka icra edilmesi gerekir ki bir teklifle gelinebilsin. Memur-Sen olarak biz iki toplantı ve sonrasındaki 12 ayrı çalışmada kamu görevlilerinin beklentileri adına genel çerçeveyi çizmeye çalıştık. Çalışmanın dört meslek grubunu değil tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini ifade ettik. Çalışma Bakanlığı'nın sunduğumuz teklifleri değerlendirmesi neticesinde yaptığı çalışmayı üçüncü toplantıda getirip beraber tartışmaya açmamız veya onun üzerinde fikir tartışması yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Nihai düzenlemeyi henüz görmediklerini sadece kamu görevlilerinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tek taraflı olarak ilettiklerini belirten Ali Yalçın, "Bizim tekliflerimizin yapılan çalışma içerisinde ne kadar yer aldığı, hangi konuda nasıl bir adım atıldığı konusunda bilgimiz söz konusu değil. Bu son durum üçüncü toplantı yapıldığında ve Çalışma Bakanlığı yaptığı çalışmayı bizimle paylaştığında görülebilir. Kamuoyunda ifade edilen veya basında son günlerde konuşulan 3600 ek gösterge konusunun Memur-Sen ile çalışılarak tamamlandığı görüntüsü gerçeği yansıtmıyor. Biz Bakanlığa yaptığımız bilgilendirme çerçevesinde bir teklif bekleme aşamasındayız. Bakanlık teklifini bize sunduğu zaman bu bir komisyon çalışması olur. Aksi takdirde bu Memur-Sen ile yapılmış bir çalışma olmaz sadece Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma olur. Çalışma Bakanlığı doğal olarak bir çalışma yaparak konuyu üçüncü toplantıya getirmeden önce sayın Cumhurbaşkanı'na ya da kamunun ilgili taraflarıyla görüşüyor diye düşünüyoruz" dedi.

"Üçüncü Toplantıyı ve Teklifleri Bekliyoruz"

3600 ile ilgili çalışmanın mevcut haliyle tam anlamıyla bir komisyon çalışması olmadığının altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Üçüncü toplantıda bütün detaylar görüldüğünde, bunun neticesinde de olgunlaştırıldığında ancak bu bir komisyon çalışması olur. Aksi durumda bu sadece Çalışma Bakanlığı'nın teklifi olur" diye konuştu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Yalçın, "Çalışma bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdim ve kamuoyuna yansıyan 'ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı' türü haberlerin kamu görevlileri arasında farklı yorumlara neden olduğu kanaatimizi paylaştım. Çalışma Bakanımız doğal olarak anlayışla karşıladı. 'Biz sizden teklifleri aldık bunlar çerçevesinde oluşturduğumuz çalışmanın mali boyutu ne olur ne olmaz, ne kadarlık bir bütçe yükü getirir ne kadar zamanda çözülebilir doğal olarak cumhurbaşkanımızla ve diğer kurumlarla olgunlaştırmamız gerekiyor' yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır. Neticesinde masaya gelmeden önce bir ön hazırlığa vakıf olunması gerekir. Ama bu çalışma görüşüldükten sonra üçüncü toplantı yapılırsa ve eksiklikleri çözülebilirse bu iyi bir çalışma olur" ifadelerini kullandı.

Ek gösterge düzenlemesinde başlangıçtan beri aynı ilkelerle hareket ettiklerini ve herkesin memnuniyetinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Belli meslek gruplarının değil tüm çalışanların içinde yer alacağı hakkaniyetli bir düzenleme olsun. Bunun için bazı formüller uygulanabilir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlileri ek gösterge sistemine dahil değiller onlar da dahil edilsinler. Bir diğeri, 3600 ek göstergeye yükseltilecek kamu görevlilerinin emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde ciddi bir değişim olacak ama 3600 altında kalan göstergelerdeki çalışanlar için bu etki sağlanmayabilir. Bunun için mutlaka tazminat yansıtma oranlarında iyileştirme yapılmalı, puansal artış sağlanmalı" şeklinde konuştu.

"Ek Göstergelerde Herkesi Memnun Etmek Mümkün"

"Kamudaki tüm çalışanları 3600'e çıkarmak ek gösterge sisteminde mümkün olmayabilir. Ama herkesi ek göstergelerde memnun etmek mümkün olabilir" diyen Yalçın, ek gösterge sistematiğinde ara formlar konulabileceği görüşünü paylaşarak "Bunun yolu da ek göstergelerde yapılacak çalışmanın yanında tazminat yansıtma oranlarına da dokunmaktır. Bu da belli bazda puansal artışlardır. Yani 55 ile 250 puan olan tazminat yansıtma oranlarında 20'şer puan yukarı çektiğinizde bu da doğa olarak emekli ikramiyesinde hissedeceği bir değişiklik olur. Bu da genel memnuniyeti sağlar. Bir de bazı göstergelerin yanında yeni bir gösterge konulmalıdır. Çünkü burada Ek gösterteler baştan sona düzenlenmiş olacak. Biz herkesi dikkate alan memnuniyet üretecek bir düzenleme bekliyoruz. Ek göstergelerde de ara formlar olabilir" dedi.