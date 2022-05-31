Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasında gençlerle sigaranın zararlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkole gelen zamlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz, bunda dolayı çok rahatsızlar. Yani suluda artırıyoruz hem de sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Aç sefil geziyor ama rakıyı, birayı almaktan geri durmuyorlar. 'Yeter ki alayım' diyor" ifadelerini kullandı.

"NARGİLENİN SİGARADAN DAHA ÇOK ZARARI VAR"



Nargile hakkında da görüşlerini paylaşan Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine daha çok zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım." dedi.

"ELEKTRONİK SİGARA DA ÖBÜRÜNDEN FARKLI DEĞİL"



Elektronik sigara hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız."