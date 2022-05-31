Kazada yaşamını yitiren öğretmenin projesini öğrencileri tamamladı

Çerkezköy Şehit Erdem Uçar Ortaokulu'nun düzenlediği TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda, ocak ayında Çerkezköy'den Afyonkarahisar'daki ailesini görmek için bindiği otobüsün kaza yapması sonucu yaşamını yitiren bilişim teknolojileri öğretmeni Cafer İzmirli de unutulmadı.

Cafer öğretmenin başlattığı sensörle açılıp kapanan "Akıllı Çöp Kovası" Projesi, öğretmen arkadaşları Gül Orhan ve Murat Özel'in koordinasyonda öğrencileri Dilara Aydil ile Emirhan Yılmaz tarafından tamamlanarak fuarda sergilendi. Cafer İzmirli için dua edildi.

Öğrencilerin yaptığı 17 projenin sergilendiği fuarın açılışına Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Cafer öğretmeni rahmetle andıklarını belirtti.

Fuara, okula da ismi verilen, 6 yıl önce İstanbul Adile Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nun atış poligonunda eğitim sırasında silahın kazayla ateş alması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.