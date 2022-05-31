3 ilin valisi 'düzensiz göçü' önlemek için bir araya geldi

Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, Askeri Birlik Komutanları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürleri, İl Göç Müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Toplantı başında bir açıklama yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "3 ilimizden aramızda bulunan kıymetli katılımcılar, bölgesel toplantımıza hoş geldiniz. 3 ilin değerlendirmelerini burada alacağız. Bölgemiz özellikle Edirne, göç politikasında Türkiye'nin genel konjonktüründe farklı değerlendirmelere konu olabilecek bir il. İllerimizin burada tecrübelerini ve bilgilerini burada paylaşacağız. İnşallah sonuçlandırdığımız kararlar doğrultusunda gerekli adımları atacağız" dedi.

Düzensiz göçü önlemeye yönelik alınacak tedbirler ve uygulamaların görüşüldüğü toplantı, katılımcıların sunumlarının ardından düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile son buldu.