Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 18:04
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
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Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022
BM Genel Sekreterine bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.
Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy